Audio: Dorfdisco

WDR 3 Hörspiel | 11.11.2018 | Länge: 48:04 Min.

Plötzlich ist Mandy wieder da. In ihrem Heimatort, einem Kaff im Osten. Ein Jahr lang war sie weg. Wollte Karriere machen beim Film. Gelandet ist sie in einer Soap, ausgenutzt von einem Bruce, der Nacktfotos von ihr ins Netz stellt. Dann lieber zurück in die Provinz. // Von Lisa Sommerfeldt / Regie: Susanne Krings / WDR 2018 / www.hoerspiel.wdr.de | audio