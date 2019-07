"Das sind doch unsere Jungs" Rechtsextremismus und Alltagskultur

Dok 5 - Das Feature. . 53:37 Min. . WDR 5. Von Bettina Rühl und Jürgen Salm.

Sommerreihe: Die Mauer ist weg - Wurzen in Sachsen ist ein Beispiel für die Entwicklung in vielen ostdeutschen Kleinstädten. Schon im Jahr 2000 gab es dort Gewalt von Neonazis, wie die Recherchen zweier WDR-Autoren zeigen. Und so mutet das historische Feature seltsam heutig an. // Von Bettina Rühl und Jürgen Salm / WDR 2000 / www.radiofeature.wdr.de

