Audio: Die Sünden der Väter

WDR 3 Hörspiel | 22.02.2019 | Länge: 54:02 Min.

Krimi zwischen rivalisierenden Einwanderergruppen in Frankreich – Roubaix - eine Industriestadt im Norden Frankreichs. Die algerischen Zuwanderer sind in zwei Lager gespalten: in "Fellaghas", die einst für die Unabhängigkeit kämpften, und "Harkis", die mit den französischen Kolonialherren kollaborierten. Und die Spannung beginnt zu eskalieren. // Von Lakhdar Belaïd / Regie: Jörg Schlüter / WDR 2002 / www.hoerspiel.wdr.de | audio