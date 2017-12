Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: So viele Träume - Das Sendungsbedürfnis des Felix Rexhausen

WDR 3 Kulturfeature | 30.12.2017 | Länge: 53:24 Min.

WDR 3 Kulturfeature: "Schon immer saß - einer inoperablen Geschwulst gleich - in Rexhausen ein Traum davon, wie das Leben in der Welt wohl sein müsste.", schreibt der Journalist, Autor und Satiriker Felix Rexhausen in seinem eigenen Nachruf - mehr als 20 Jahre vor seinem Tod. Ein Vorreiter der Schwulenbewegung. Von Thomas Pfaff; Redaktion: Leslie Rosin; Produktion DLF/SWR 2017 | audio