Audio: Lärm in der Tiefe - Wie Unterwasser-Krach die Meere kaputt macht

Dok 5 - Das Feature | 13.01.2019 | Länge: 53:37 Min.

Walgesänge, sanftes Blubbern, große Stille. So stellen wir uns den Klang der Unterwasserwelt vor. In Wahrheit wird es in den Meeren immer lauter: Schiffsmotoren, Sonare, Echolote, Bohrinseln und Bagger machen permanent Lärm. Was macht das mit den Meeresbewohnern? / Von Brigitte Kramer / Redaktion: Leslie Rosin / BR 2018 / www.radiofeature.wdr.de | audio