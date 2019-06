Audio: ARD Radio Tatort: Auslöschung

WDR 3 Hörspiel Radio Tatort. . 53:26 Min. . WDR 3. Von Thilo Reffert.

ARD Radio Tatort: Mordermittlungen führen zurück in die DDR-Vergangenheit – Nach einem Brand wurde in der qualmenden Ruine eines Einfamilienhauses die Leiche einer jungen Frau gefunden. Was erst wie ein Unglück wirkte, war Mord: Die junge Frau starb durch 13 Messerstiche. // Von Thilo Reffert / Regie: Stefan Kanis / MDR 2019 / www.hoerspiel.wdr.de | audio