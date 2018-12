Audio: 50. Todestag Karl Barth

WDR 5 Diesseits von Eden | 09.12.2018 | Länge: 05:28 Min.

Am 10.12. 1968 starb der evangelische Theologe. Seine Lehre als Professor und sein politischer Widerstand in der NS Zeit machten den Schweizer nach 1945 zu einem Leitstern für die Protestanten in Deutschland. Autor: Christoph Fleischmann. | audio