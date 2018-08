Audio: Diesseits von Eden Ganze Sendung (26.08.2018)

WDR 5 Diesseits von Eden - ganze Sendung | 26.08.2018 | Länge: 40:42 Min.

1. Band der Geschwister: Indien feiert Raksha Bandhan. 2. Missbrauchsvorwürfen: Papstbesuch in Irland. 3. Fette Jahre, magere Jahre - Prof. Hans-Peter Großhans über Ernte in den Religionen. 4. Islamunterricht wohin? NRW-Modell läuft aus. 5. 1968 und Religion: Juden im Prager Frühling. 6. Was noch? - Wochenrückblick. | audio