Audio: Vom Hund zum Schwein: das chinesische Neujahr

WDR 5 Diesseits von Eden | 01.01.2019 | Länge: 04:15 Min.

Am 5. Februar feiern die Chinesen den Beginn des Jahres des Erd-Schweins. Tierkreiszeichen bedeuten viel in der chinesischen Kultur. Neujahr ist das wichtigste Fest in China, geprägt ist es von vielen symbolischträchtigen Bräuchen. Autor: Axel Dorloff. | audio