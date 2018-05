Audio: Gesangsunterricht für Muezzine

WDR 5 Diesseits von Eden | 20.05.2018 | Länge: 04:04 Min.

In Tunesien rufen die Muezzine fünf Mal pro Tag zum Gebet. Allerdings klingen die Gebetsausrufer keineswegs immer so, dass die Gläubigen magisch angezogen werden. Deshalb bekommen die ersten Muezzine jetzt Nachhilfeunterricht im Staatlichen Musikinstitut in Tunis. | audio