Audio: 150 Jahre Else Lasker-Schüler

WDR Lebenszeichen | 10.02.2019 | Länge: 29:14 Min.

Schon als junge Frau handelten Else Lasker-Schülers Gedichte häufig vom Tod. Gleichwohl will sie in ihrer Dichtung den Tod überwinden: "Ich sterbe am Leben und atme am Bilde wieder auf." | audio