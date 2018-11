Audio: Diesseits von Eden Ganze Sendung (11.11.2018)

WDR 5 Diesseits von Eden - ganze Sendung | 11.11.2018 | Länge: 39:19 Min.

1. Wut macht blind - biblisches Familien(un)glück. 2. Aufgeklärte Muslime nehmen sich Platz. 3. Wieder aufgebaut nach 80 Jahren - Synagoge von Königsberg. 4. Singing in the light of God - Kirchenmusik weltweit. 5. Pränataldiagnostik und 219a - Streitfälle für die Ökumene. 6. Ev. Kirche und Missbrauch. 7. Was noch? | audio