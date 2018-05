Letzte Glasfensterwerkstatt - seltene Kunst für Kirchen

WDR 5 Diesseits von Eden | 20.05.2018 | 07:09 Min.

Glasfenster sollen heute, genauso wie vor 2000 Jahren Licht in unsere Räume bringen. Seit Jahrhunderten nutzt die Kirche diese für ihre Bauwerke. So entstehen noch heute in den DERIX Glasstudios in Taunusstein bei Wiesbaden Geschichten aus Glas. Autor: Oliver Mahn.

Audio Download .