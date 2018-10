Audio: Marapu-Glaube: Die tote Gattin beim Mittagessen

WDR 5 Diesseits von Eden | 07.10.2018 | Länge: 07:42 Min.

Die meisten Menschen auf der indonesischen Insel Sumba sind Christen. Aber viele glauben bis heute an Feuervögel und Krokodilmenschen und an Marapu, den Geist der Vorfahren. Archaisches Denken und Sitten haben sie so erhalten. | audio