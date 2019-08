Audio: NRW Pilger auf dem Weg nach Mekka

WDR 5 Diesseits von Eden. . 04:59 Min. . WDR 5. Von Kadriye Acar.

Lange Schlangen und Gebete am Terminal - seit Mitte Juli wird es nicht nur wegen der Sommerurlauber voller an den Flughäfen in NRW. Organisierte Reisegruppen fliegen noch bis zum Opferfest zur Pilgerfahrt nach Mekka. | audio