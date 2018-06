Audio: Prof. Christoph Hübenthal zum Vatikan-Papier "Sein Bestes geben"

WDR 5 Diesseits von Eden | 10.06.2018 | Länge: 05:56 Min.

Den Frieden mit dem Sport im Ganzen schließen will jetzt auch die katholische Kirche. "Sein Bestes geben". So heißt eine erste umfassende Erklärung des Vatikan. Mit einem Geleitwort des Papstes. Professor Christoph Hübenthal hat maßgeblich an dem Papier mitgeschrieben. Er ist Moraltheologe in Nijmwegen. Interview. | audio