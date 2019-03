Audio: Diesseits von Eden Ganze Sendung (03.03.2019)

WDR 5 Diesseits von Eden - ganze Sendung | 03.03.2019 | Länge: 39:00 Min.

1. Juden und Muslime beim Karneval. 2. Halal darf nicht bio sein - Kommentar. 3. Das Fasten der Bahai gilt als gesund. 4. Forschungen an Kindern in der Diakonie Hephata. 5. "Wir sind doch keine Heimkinder" - Interview mit der Filmemacherin Anke Bruns. 6. Ein Dorf trotzt der Landflucht. 7. Was noch? | audio