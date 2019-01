Audio: Diesseits von Eden Ganze Sendung (06.01.2019)

WDR 5 Diesseits von Eden - ganze Sendung | 06.01.2019 | Länge: 39:04 Min.

1. Umfrage zum Dreikönigstag. 2. Evangelische Jugendsynode. 3. 500 Jahre Ulrich Zwingli in Zürich. 4. Indischer Tempelstreit. 5. Wozu der Glaube an Vorherbestimmung dient. 6. 200 Jahre Jaques Offenbach. 7. Was noch? | audio