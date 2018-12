Audio: Zu wenig Juden in zu großen Synagogen - Die ganze Sendung

WDR Religion | 02.12.2018 | Länge: 14:40 Min.

Die Tage werden kürzer. Draußen ist es dunkel. Jüdinnen und Juden feiern ab heute Abend ihr Lichterfest Chanukka. Wir schildern, was Juden an Chanukka tun. Wir sprechen über die jüdische Zukunft? Wie sehen die Mitgliederzahlen in jüdischen Gemeinden aus? Können die Gemeinden in zehn oder zwanzig Jahren noch bestehen? Sind zahlreiche Synagogen viel zu groß für die wenigen Juden, die sie besuchen? Autoren: Oliver Mahn / Gerald Beyrodt / Levent Aktoprak. | audio