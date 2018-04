Audio: Die Heilige Frau Tod in Münster - Santa Muerte-Ausstellung

WDR 5 Diesseits von Eden | 01.04.2018 | Länge: 07:24 Min.

Heiliger Tod, so nennen die Menschen in Lateinamerika eine weibliche Kultfigur. Das Skelett, oft in ein rotes Gewand gehüllt, ist Schutzheilige der Diebe und Verbrecher. In der Kirche Sankt Lamberti in Münster war anlässlich der Karwoche eine audiovisuelle Installation zu sehen, die sich ganz diesem Kult gewidmet hat. Autorin: Kirsten Lorek. | audio