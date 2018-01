Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: "Vertraue mir!" - Internet lässt Häuser und Herzen öffnen

WDR Lebenszeichen | 31.12.2017 | Länge: 29:04 Min.

Noch nie war es so einfach, für sich zu bleiben: Das Internet ermöglicht die fast perfekte Anonymität: Früher ging man zum Arzt, in die Apotheke, ins Lebensmittelgeschäft, zur Bank, ins Reisebüro, heute lässt sich all das bequem online erledigen. Autorin: Caroline Michel. | audio