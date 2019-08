Auserwählt? - moderene Kunst im Museum

WDR 5 Das philosophische Radio. . 54:11 Min. . Verfügbar bis 15.08.2020. WDR 5.

Alles geht, ohne Tabus: Die Freiheit der Kunst war lange kaum umstritten. Im Zuge der gesellschaftlichen Debatten der letzten Jahre - zum Beispiel #MeToo - hat sich das geändert. Was kann, was darf, was soll die Kunst? Studiogast: Hanno Rauterberg, Journalist; Moderation: Jürgen Wiebicke

