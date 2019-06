Audio: Dieter Forte: Als der Himmel noch nicht benannt war

In vielen seiner Bücher ist der im April 2019 verstorbene Schriftsteller Dieter Forte den Spuren des Humanismus nachgegangen. In seinem letzten taucht der Erzähler ein in die frühesten Kulturen der Menschheit mit ihren magischen Sprachbildern und Felsmalereien. // Gelesen von Walter Gontermann // Produktion: WDR 2019 // www.wdr3.de | audio