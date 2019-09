Audio: Krimis von Henrik Siebold und Derik B. Miller

WDR 5 Scala - Bücher. . 07:07 Min. . WDR 5. Von Ingrid Müller-Münch.

Was passiert, wenn Ermittler aus gänzlich unterschiedlichen Welten gemeinsam auf Mörderjagd gehen? Ingrid Müller-Münch hat zwei Krimis gelesen, in denen ein japanischer Inspektor mit einer Hamburger Ermittlerin klarkommen muss, während eine ausgebuffte norwegische Kommissarin es darauf anlegt, einen lässigen US-Sherriff an der Nase herum zu führen. Ein Test, der es in sich hat. | audio