Audio: Süße Grüße vom Herbst - Pflaumen, Birnen, Trauben

WDR 5 Alles in Butter | 15.09.2018 | Länge: 44:37 Min.

Der Sommer war groß - und er hat Früchte getragen. Selten sind Pflaumen, Birnen und Trauben so süß und saftig wie dieses Jahr. Was tun mit der wunderbaren Schwemme? Alles in Butter serviert Ideen. - Im Studio: Moderatorin Elif Senel und Genussexperte Helmut Gote. | audio