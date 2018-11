Audio: Unbezahlbar köstlich - Zürich kulinarisch

WDR 5 Alles in Butter | 17.11.2018 | Länge: 44:41 Min.

In welcher Stadt sind eigentlich die Lebenshaltungskosten - und damit auch das Essen - teurer als in jeder anderen? In New York? In Tokyo? In Moskau? Nein: in Zürich. Und? - Schmeckt’s denn wenigstens? - Im Studio: Moderator Uwe Schulz und Genussexperte Helmut Gote. | audio