Audio: Allerlei Hasen, allerlei Eier

WDR 5 Alles in Butter | 31.03.2018 | Länge: 44:00 Min.

Der Osterhase darf an Ostern auf keinen Fall verspeist werden. Erstens weil er ja Eier verstecken muss. Zweitens weil er Schonzeit hat. Also braucht es Alternativen. Und die gibt es bei Alles in Butter. - Im Studio: Moderator Uwe Schulz und Genussexperte Helmut Gote. | audio