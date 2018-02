Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Eine gute Tasse - Neues rund um Kaffee

WDR 5 Alles in Butter | 10.02.2018 | Länge: 45:03 Min.

Der Espresso und der Cappuccino - seit 40 Jahren haben sie die gute alte Tasse Filterkaffee fast verdrängt. Jedenfalls, wenn man fragt, was gerade "in" ist. Was ist jetzt angesagt? Eben das, was gerade "out" war. Zu Recht? - Im Studio: Moderator Uwe Schulz und Genussexperte Helmut Gote. | audio