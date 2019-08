Audio: Burger Brezeln aus Elberfeld

Sie ist nicht ganz so berühmt wie die bayerische Brezn, aber im Bergischen Land kennt sie jeder: Die Burger Brezel ist ein beliebtes Souvenir bei jedem Besuch auf Schloss Burg in Solingen. Wem sie zu trocken ist, der kann sie einfach "zoppen" - in Kaffee oder Milch tunken. | audio