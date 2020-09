Lamm statt Hammel

WDR 5 Alles in Butter. . 45:05 Min. . Verfügbar bis 18.09.2021. WDR 5.

In großen Teilen der Welt ein Hit, in Deutschland wenig verkauft: Lammfleisch. Da entgeht uns aber was! "Alles in Butter" über eine zarte, aromatische und oft sogar fettarme Spezialität. Im Studio: Uwe Schulz und Genussexperte Helmut Gote

Audio Download .