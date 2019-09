Israel: Wenn die Religion Raum greift

WDR 5 Alles in Butter . . 29:05 Min. . Verfügbar bis 12.12.2019. WDR 5.

In Tiberias am See Genezareth ist ein Streit entbrannt zwischen den Säkularen und den Ultraorthodoxen, die vermehrt dorthin gezogen sind. Der Streit und die Kluft zwischen Orthodoxen und Säkularen prägt ganz Israel.

