Audio: 40 Jahre "Saturday Night Fever"

WDR 4 Gut zu wissen | 13.04.2018 | Länge: 02:20 Min.

Am 13. April 1978 kam "Saturday Night Fever" in die deutschen Kinos. Ein Kultfilm mit Disco-Fieber, Schlaghosen und John Travolta – und jede Menge Musik der Bee Gees. In vielen Kinos in NRW wird der Film deshalb wieder gezeigt! Autor: Andrea Burtz. | audio