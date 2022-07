Die kulinarische Qualität veganer Küche

WDR 5 Alles in Butter. . 44:19 Min. . Verfügbar bis 22.07.2023. WDR 5.

Vegan ist Trend - keine Frage. Aber was ist dran am Hype, also kulinarisch gesehen? Alles in Butter respektiert ja grundsätzlich alle Ernährungsformen, hat aber Ansprüche an Genuss. Daher prüfen wir heute den genießerischen Aspekt der rein pflanzlichen Küche. Moderation: Carolin Courts und Genussexperte Helmut Gote

