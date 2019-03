Der Guide Michelin und die Frauen

WDR 5 Alles in Butter | 16.03.2019 | 41:24 Min.

In unseren bewegten Zeiten fällt es immer auf, wenn eine Institution Bestand hat. In der Genuss-Welt ist der Guide Michelin eine solche Institution - seit 1900. Was hat er uns heute noch zu sagen? - Im Studio: Moderatorin Elif Senel und Genussexperte Helmut Gote.

