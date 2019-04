Audio: Bonner Chocolatier vor Ostern sehr gefragt

Georg Bernardini aus Bonn ist einer von wenigen Chocolatiers in Deutschland, der seine Schokolade noch komplett selbst herstellt. "From bean to bar", also von der Bohne bis zur Tafel nennen das die Fachleute. Jetzt so kurz vor Ostern hat Georg Bernardini Hochkunjunktur. Was gute Schokolade ausmacht, hat er uns erzählt. Autor: Christian Avital. | audio