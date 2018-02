Asiatische Suppen im Test

WDR 5 Alles in Butter | 03.02.2018 | 40:48 Min.

Eine klassisch gekochte Hühnerbrühe gehört zweifellos zu den beliebtesten Gerichten an winterlich kalten und trüben Tagen. Die WHO erkennt sie sogar als Heilmittel bei Erkältung an. Auf jeden Fall tröstet Hühnersuppe. - Im Studio: Moderator Uwe Schulz und Genussexperte Helmut Gote.

