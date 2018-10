Audio: Goldwaschkurs in Meerbusch

WDR 4 Gut zu wissen | 12.10.2018 | Länge: 02:00 Min.

Am Rhein ist das Goldfieber ausgebrochen: Dort wo die höchste Millionärsdichte in ganz NRW ist, liegt das Gold angeblich, am Rheinufer von Meerbusch. Waschechte Goldgräber wissen, wo man es ganz genau findet. Autor: Olaf Tack. | audio