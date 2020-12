1001 Gewürznacht - Das Weihnachtsmenu

WDR 5 Alles in Butter. . 46:48 Min. . Verfügbar bis 11.12.2021. WDR 5.

Wie wäre es - gerade in diesem Jahr - mit einem Weihnachtsmenu, wie es noch nie eines gegeben hat bei "Alles in Butter"? Exotisch, aufregend, gewürzig: Fernweh zum Vernaschen in vier Gängen. Auf geht`s! Moderation: Uwe Schulz und Genussexperte Helmut Gote

