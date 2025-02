IFAB - Hinter den Kulissen der Regelhüter des Fußballs

WDR 5 Sport inside – der Podcast: kritisch, konstruktiv, inklusiv. . 29:13 Min. . Verfügbar bis 30.01.2045. WDR 5.

Eigentlich ist Fußball ein einfaches Spiel. Es besteht aus nur 17 Regeln. Aber: Keine Regel ohne Ausnahme. Und wann, wie, wo, welche Regel korrekt angewendet wird, darüber wacht das International Football Association Board - kurz IFAB mit Sitz in Zürich. Sport inside Autor Tom Theunissen hat einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Regelhüter-Business erhalten. Im Gespräch mit Nora Hespers erklärt er die Ursprünge des IFAB, wie sich die Fußball-Regeln im Laufe der Zeit verändert haben, welche Interessen hinter den Regeländerungen stehen und warum die nicht unbedingt immer eine Verbesserung sind.

Autor: Tom Theunissen Moderation: Nora Hespers Redaktion: Uli Loke Producer: Tim Schneider Schnitt: Jonas Ben Chabaan Unser Podcast-Tipp diese Woche ist "Ball you need is love - aus Liebe zum Fußball" mit Arnd Zeigler https://www.ardaudiothek.de/sendung/ball-you-need-is-love-aus-liebe-zum-fussball/66058214/ Den Film "IFAB - Die Gralshüter der Fußball-Regeln" von Tom Theunissen zum Thema findet Ihr hier: https://www.sportschau.de/fussball/die-gralshueter-der-fussball-regeln-,ifab-die-regelhueter-100.html So erreicht ihr die Redaktion: sportinside@wdr.de Noch mehr von Sport inside findet Ihr auch im Hintergrundbereich der Sportschau: http://www.wdr.de/k/hintergrund Und auf der Seite von Sport inside: http://www.wdr.de/k/sport-inside

