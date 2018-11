05.11.2018: VeganFach - Sex und Gesundheit - Waldbaden

WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr | 05.11.2018 | 01:19:09 Std.

Themen: Fleischersatzprodukte: Was können die mittlerweile?; Studie zu Sex und Gesundheit in Deutschland beginnt; Den Teufel an die Wand malen; Wissen im Gespräch: Sind Exoten als Haustiere verantwortbar?; China zerstört die Ozonschicht durch Emmission von CCl4; Brustkrebsfrüherkennung mit Ultraschall; Waldbaden; Nachhaltig bauen und wohnen; Telekom baut Ladenetz für E-Mobilität; Smarte Straßenlaternen in Bochum - Moderation: Franz-Josef Hansel

Audio Download .