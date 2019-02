Audio: Energiewende in Japan?

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 05.02.2019 | Länge: 06:38 Min.

Nach dem Reaktorunfall in Fukushima nahm man in Japan alle Atomkraftwerke vom Netz. Eine Energiewende ist dort aber noch nicht in Sicht, sagt Professor Peter Hennicke vom Wuppertal Institut. | audio