Themen: Wie viel Regen brauchen wir noch?; Was kann Künstliche Intelligenz in der Medizin?; Punsch; Kann Logistik die Paketflut eindämmen?; COP24: Was bringt die Klima-Konferenz?; Ist Klimaschutz nur was für Reiche?; Was ist so spannend an der Sojus-Kapsel?; Wenn Bio-Milch von kranken Kühen stammt; Weihnachtsmarkt vs. Kneipe - wer spült die Gläser effektiver? - Moderation: Franz-Josef Hansel | audio