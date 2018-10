Wie sich das Klima in Europa wandelt

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 19.10.2018 | 06:28 Min.

Trockenheit und Ernteausfällen haben den Sommer in Nordeurpa geprägt und tun es sogar bis in den Herbst hinein. In Südeuropa brachten Wetterextreme dagegen zuletzt starke Unwetter. Wandelt sich das Klima in Europa? - AutorIn: Dr.Erich Markus Fischer

Audio Download .