Wie realistisch ist es, Dinos zu klonen?

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 03.09.2018 | 05:13 Min.

Vor 25 Jahren kam Jurassic Park in die Kinos. Für die Wiedererschaffung der Dinos brauchte es damals nur etwas DNA aus einer in Bernstein konservierten Mücke. So leicht geht Dino-Klonen allerdings nicht. - AutorIn: Jan Friese

