Wie gesund und umweltfreundlich ist Stand Up-Paddling?

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft | 25.01.2019 | 05:29 Min.

Auf der Boot Düsseldorf ist das so genannte Stand Up Paddling wieder ein großer Trend. Doch was taugt der Sport wirklich und was macht das mit unseren Seen?

Audio Download .