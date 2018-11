Audio: Wie Kinder Gerechtigkeit lernen

WDR 5 Quarks - Hintergrund | 12.11.2018 | Länge: 10:49 Min.

Mal bekommt die Schwester das größere Kuchenstück, mal darf der Bruder länger fernsehen. In einer Familie geht es nicht immer gerecht zu. Wie aber lernen Kinder, was gerecht ist und was nicht? - AutorIn: Regine Hauch | audio