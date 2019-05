Wie die WHO Burnout definiert

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft. . 05:08 Min. . WDR 5. Von Sabrina Loi.

Die WHO berät darüber, welche Krankheiten in den neuen "Krankheitskatalog" mit aufgenommen werden sollen. Burnout zählt nicht dazu - da es sich vielmehr um ein Syndrom handle, das durch Stress am Arbeitsplatz entstehe.

Audio Download .