Audio: 19.12.2018: Fertiggerichte - Schlauchpflanzen - Facebook

WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr | 19.12.2018 | Länge: 01:15:42 Std.

Themen: Was tut die Politik für gesündere Fertigkost?; Fleischfressende Schlauchpflanze erobert Europa; Was kann ich digital schenken; Wie kann ein "guter" Fleischkonsum gelingen?; NYT: Facebook gewährte Zugriff auf private Nachrichten; Fangquotenbeschlüsse in der EU; Wie Alexander Gerst medizinisch untersucht wird; Freundschaften - Gesund und lebenswichtig; Ökobilanz von künstlichen Weihnachstbäumen - Moderation: Martin Winkelheide | audio