Audio: Betörend oder nervig: Warum Motorräder so laut sind

WDR 5 Quarks - Topthemen aus der Wissenschaft. . 04:39 Min. . WDR 5. Von Marcus Schwandner.

Wer am Wochenende in schöner Landschaft draußen einen Kaffee trinken will, kann davon schon mal genervt sein: Laute Motorräder, die die Umgebung genauso attraktiv finden. Aber warum sind Motorräder so laut? | audio