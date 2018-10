Audio: 25.10.2018: Kälte - Milch und Rassismus - Uhu - Pflege

WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr | 25.10.2018 | Länge: 01:17:21 Std.

Themen: Kälte ist nicht gleich Kälte; Warum sich Rassisten in den USA als Milchtrinker präsentieren; Kann das menschliche Herz an Krebs erkranken?; Europaweite Untersuchung zum Insektensterben; 3 Dinge über Zecken; Gibt es "grüne" Geldanlagen?; Weltkonferenz zu Feuchtgebieten: riesige globale Verluste; Dem Uhu geht es wieder gut; Wenn Kinder Angehörige pflegen; Wärme speichern in alten Zechen?; Quantencomputer: Neuer Versuch zeigt ihr Potential - Moderation: Marija Bakker | audio